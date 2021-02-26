Акции у резиденции премьера и встреча президента с главой Генштаба: как проходит второй день протестов в Армении

В Армении противники премьер-министра Никола Пашиняна второй день проводят протестные акции с требованием отставки главы кабмина. Сторонники оппозиции дошли до резиденции президента республики Армена Саркисяна, где обратились к нему с требованием не утверждать распоряжение Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна. Между тем президент республики провёл встречу с главами парламентских фракций и обсудил с ними политическую ситуацию в стране.

В Армении в пятницу, 26 февраля, продолжились акции противников премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Силовики перекрыли один из центральных проспектов города, где демонстранты поставили палатки и провели ночь, развели костры и пообещали оставаться там до тех пор, пока Пашинян не подаст в отставку.

Днём сторонники оппозиции провели митинг у резиденции премьер-министра, а также у здания генеральной прокуратуры. После они дошли до резиденции президента республики Армена Саркисяна, где обратились к нему с требованием не утверждать распоряжение Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.

Президент Армении заявил, что продолжит консультации по вопросу увольнения Гаспаряна, отметив, что конкретное решение пока не принято. Позже демонстранты собрались у здания парламента.

Саркисян в пятницу провёл встречи с руководителем парламентской фракций «Мой шаг» Лилит Макунц, лидером «Просвещенной Армении» Эдмоном Марукяном и секретарем «Процветающей Армении» Арманом Абовяном, обсудив с ними политическую ситуацию в стране.

«Были обсуждены вопросы, связанные с разрядкой напряжённости и поиском мирного разрешения ситуации. Представители парламентских сил представили президенту республики свои подходы и взгляды», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы Армении.

Помимо этого, лидер республики посетил Генштаб, где встретился с самим Оником Гаспаряном. Детали встречи в администрации Саркисяна не приводят.

Напомним, массовые протестные акции начались в стране после того, как Генеральный штаб ВС Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьера и всего правительства, отметив, что кабмин не способен принимать решения в кризисной ситуации.

Также по теме Палатки у здания парламента и конфликт Пашиняна с Генштабом: что известно о ситуации в Армении Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна разбили палатки перед зданием парламента в Ереване. 25 февраля в столице страны...

Документ подписали Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян назвал данное требование попыткой переворота и призвал своих сторонников собраться в центре Еревана, а также объявил о решении отправить в отставку начальника Генштаба и его первого заместителя.

Поводом для конфликта послужило высказывание Пашиняна о том, что якобы использовавшиеся в ходе военных действий в Нагорном Карабахе ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Слова премьера высмеял первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян, который после этого был уволен, а утром 25 февраля Пашинян объявил о намерении провести реформу национальных вооружённых сил.

В Минобороны России при этом допустили, что Пашиняна ввели в заблуждение и он использовал неточную информацию, делая заявление об «Искандерах». В ведомстве подчеркнули, что ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся.

На слова Пашиняна отреагировал также президент Азербайджана Ильхам Алиев, который назвал заявление о ракетах «очередным ляпом». Он уточнил, что Азербайджан не фиксировал применение «Искандеров» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

«Я бы не хотел иронизировать на эту тему, достаточно было комментариев и среди российских официальный лиц, членов парламента России и экспертов о том, что ракета должна была очень постараться, чтобы взорваться на 10%», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем Алиев назвал события в Ереване внутренним делом Армении и выразил надежду, что они не повлияют на реализацию трёхстороннего заявления по Карабаху, которое было подписано совместно с Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным 9 ноября.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что события в Армении в настоящий момент не влияют на реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Он также напомнил о прошедшем накануне телефонном разговоре Владимира Путина и Никола Пашиняна.

«Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами по итогам беседы, то наверняка имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важная фраза», — отметил Песков.

Аналогичную точку зрения высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая поговорила по телефону с главой Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

«Собеседники обсудили последние события в Ереване. Председатель СФ отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле», — отметили в пресс-службе Совфеда.