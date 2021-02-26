В пресс-службе Пашиняна опровергли данные об отставке главы МО Армении

Появившаяся в СМИ информация о возможной отставке главы Минобороны Армении Вагаршака Арутюняна не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«Эта информация не соответствует действительности», — цитирует пресс-секретаря Мане Геворгян «Арменпресс».

Ранее Пашинян призвал главу Генштаба республики Оника Гаспаряна добровольно уйти в отставку, после того как армянский президент Армен Саркисян не подписал указ о его увольнении.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.