В пресс-службе Пашиняна опровергли данные об отставке главы МО Армении
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«Эта информация не соответствует действительности», — цитирует пресс-секретаря Мане Геворгян «Арменпресс».
Ранее Пашинян призвал главу Генштаба республики Оника Гаспаряна добровольно уйти в отставку, после того как армянский президент Армен Саркисян не подписал указ о его увольнении.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.