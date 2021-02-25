Пашинян призвал главу Генштаба Армении добровольно уйти в отставку
- Reuters
«Я провёл телефонный разговор с президентом и заявил ему, что он должен подписать моё ходатайство об увольнении (начальника Генштаба Армении. — RT). Если он не подписывает, значит присоединяется к перевороту?» — цитирует Пашиняна РИА Новости.
Армянский премьер добавил, что в противном случае глава Генштаба должен сам уйти в отставку.
«Я ожидаю, что или президент республики подпишет указ об освобождении начальника Генштаба, или он сам уходит, и я начинаю политконсультации даже с самыми острыми критиками», — подчеркнул он.
Пашинян также заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.
Пашинян также приказал вооружённым силам заниматься защитой границ и территориальной целостности.