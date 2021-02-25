Генштаб ВС Армении выпустил новое заявление по ситуации в стране

Генеральный штаб армянских Вооружённых сил выпустил заявление, в котором подтвердил свою позицию касательно требования отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба.

В сообщении говорится, что опубликованное утром 25 февраля заявление Генштаба «никем не было направлено и не сделано под чьим-либо давлением».

«Это чёткое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна — служить спасению Родины в этот ответственный момент. Мы ещё раз подтвердим нашу чёткую позицию», — цитирует сообщение ТАСС.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Также Пашинян заявил, что ситуация в Армении управляемая и может быть разрешена мирным путём.