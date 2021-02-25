СНБ Армении призвала воздержаться от угрожающих нацбезопасности действий

Служба национальной безопасности Армении призвала воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и предупредила об ответственности.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте спецслужбы.

«В сложившейся ситуации СНБ призывает воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов», — заявили в службе.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота. Позже Пашинян вышел к своим сторонникам в центре Еревана.

Пашинян заявил, что ситуация в Армении управляемая и может быть разрешена мирным путём. Также он отметил, что армия Армении подчиняется премьер-министру и народу.