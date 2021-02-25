СНБ Армении призвала воздержаться от угрожающих нацбезопасности действий
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте спецслужбы.
«В сложившейся ситуации СНБ призывает воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов», — заявили в службе.
Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота. Позже Пашинян вышел к своим сторонникам в центре Еревана.
Пашинян заявил, что ситуация в Армении управляемая и может быть разрешена мирным путём. Также он отметил, что армия Армении подчиняется премьер-министру и народу.