СНБ Армении призвала воздержаться от угрожающих нацбезопасности действий

Короткая ссылка
Служба национальной безопасности Армении призвала воздержаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и предупредила об ответственности.
СНБ Армении призвала воздержаться от угрожающих нацбезопасности действий
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте спецслужбы.

«В сложившейся ситуации СНБ призывает воздерживаться от действий, угрожающих национальной безопасности, и предупреждает, что любое противоправное действие получит адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов», — заявили в службе.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота. Позже Пашинян вышел к своим сторонникам в центре Еревана.

Пашинян заявил, что ситуация в Армении управляемая и может быть разрешена мирным путём. Также он отметил, что армия Армении подчиняется премьер-министру и народу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить