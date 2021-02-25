Пашинян вышел к своим сторонникам в Ереване
- Reuters
Об этом сообщает Sputnik Армения.
По словам Пашиняна, ситуация в республике управляемая и может быть разрешена мирным путём.
Также он заявил, что армия Армении подчиняется премьер-министру и народу.
«Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить», — сказал он.
Кроме того, Пашинян заявил, что считает заявления Генштаба ВС страны с требованием об отставке правительства эмоциональной реакцией.
«И к нашим братьям мы не должны относиться строго», — сказал он.
Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.
Также стало известно, что армянская оппозиция собирает митинг противников Пашиняна.