Пашинян вышел к своим сторонникам в Ереване

Армянский премьер-министр Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики в Ереване.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, ситуация в республике управляемая и может быть разрешена мирным путём.

Также он заявил, что армия Армении подчиняется премьер-министру и народу.

«Самое важное, что мы все спокойны. Внутри страны у нас врагов нет. Это самый важный факт. Но есть вопросы, которые нужно обсудить», — сказал он.

Кроме того, Пашинян заявил, что считает заявления Генштаба ВС страны с требованием об отставке правительства эмоциональной реакцией.

«И к нашим братьям мы не должны относиться строго», — сказал он.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Также стало известно, что армянская оппозиция собирает митинг противников Пашиняна.