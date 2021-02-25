Пашинян уволил начальника Генштаба после требования ВС о его отставке

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении, после того как военные потребовали от правительства уйти в отставку.
Пашинян уволил начальника Генштаба после требования ВС о его отставке
  • © PRESS SERVICE OF ARMENIA'S GOVERNMENT
  • AFP

Об этом сообщил Sputnik Армения.

«Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя. Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача — сохранение гражданской и народной власти», — сказал Пашинян в прямом эфире.

Он также назвал ситуацию в Армении очень сложной.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом о его отставке попыткой военного переворота.

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