Пашинян в ходе выступления в Ереване обратился к военным
- Reuters
По его словам, заявление Генштаба ВС Армении — это попытка военного переворота, народ не позволит этого.
«Мой приказ всем офицерам, генералам ВС: занимайтесь вашим делом — защитой границ и территориальной целостности Армении. Никто не может ослушаться моего приказа», — цитирует его Интерфакс.
По его словам, многие генералы и офицеры подписали заявление с требованием об отставке Пашиняна в связи с давлением вышестоящего руководства.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.