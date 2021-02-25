Пашинян в ходе выступления в Ереване обратился к военным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к своим сторонникам на площади Республики в Ереване заявил, что приказывает вооружённым силам заниматься защитой границ и территориальной целостности.

По его словам, заявление Генштаба ВС Армении — это попытка военного переворота, народ не позволит этого.

«Мой приказ всем офицерам, генералам ВС: занимайтесь вашим делом — защитой границ и территориальной целостности Армении. Никто не может ослушаться моего приказа», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, многие генералы и офицеры подписали заявление с требованием об отставке Пашиняна в связи с давлением вышестоящего руководства.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.