Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал информацию о том, что Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, что привело к протестам.
Президент Азербайджана оценил ситуацию в Армении
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что происходящее в Армении является внутренним делом данной страны.

«Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжёлой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виновато прежнее и нынешнее руководство Армении», — добавил он.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.

Позднее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Пашиняном ситуацию, сложившуюся в Армении.

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