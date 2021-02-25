Госдеп наймёт специалиста для содействия развитию правоохранительных органов Армении

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Юлия Гуреева
Госдепартамент США планирует нанять специалиста, которому предстоит контролировать реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении. С описанием контракта ознакомился RT.
Госдеп наймёт специалиста для содействия развитию правоохранительных органов Армении
  • Reuters

«Старший стратегический советник по вопросам правоохранительной деятельности будет заведовать проектами, которые включают в себя в том числе развитие учебных заведений для сотрудников правоохранительных органов, оценку потребностей полиции Армении в повышении профессиональных навыков и оборудовании, проведение необходимой подготовки профильными экспертами и практикующими специалистами, а также предоставление технических консультаций по вопросу приобретения надлежащего оборудования», — говорится в документе Госдепа.

Среди прочего советнику предстоит консультировать правоохранительные органы Армении по вопросам реформирования, тесно взаимодействовать с сотрудниками полиции, а также организовывать и принимать участие в тренингах для полицейских, следователей и специалистов по борьбе с наркотиками.

В контракте подчёркивается, что наёмный работник должен «формулировать и продвигать политический курс и цели правительства Соединённых Штатов», а также предоставлять Вашингтону анализ развития правоохранительного сектора Армении.

В 2020 году Госдеп США намеревался закупить спортивный инвентарь и экипировку для полицейской академии на Украине.

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