«Продолжение усилий по урегулированию»: Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув необходимость выполнения всех договорённостей, достигнутых в ходе переговоров в Москве 9—10 октября. Тем временем Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Как отмечают эксперты, обстрелы и столкновения на линии конфликта ещё могут наблюдаться, однако достигнутые договорённости позволят в дальнейшем избежать масштабных боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, складывающуюся по итогам прошедших в Москве трёхсторонних переговоров. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Отмечена необходимость неукоснительного выполнения всех положений Совместного заявления министров иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения от 10 октября», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что с российской стороны была подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий по урегулированию ситуации.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала усилия Москвы по стабилизации обстановки в районе Нагорного Карабаха.

«Уникальность сегодняшней ситуации заключается в том, что при наличии собственных национальных интересов — они у нас есть, и мы их отстаиваем — в приоритетном плане для нас важна стабильность как Азербайджана, так и Армении, и их отношения для нас являются принципиально важными», — заявила Захарова в в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Также дипломат отметила, что, по её ощущениям, на переговорах в Москве Сергей Лавров ставил перед собой задачу не сблизить позиции армянской и азербайджанской сторон, а выработать документ, который позволит начать путь к урегулированию конфликта.

Захарова также подчеркнула роль Владимира Путина в организации переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Москве. По её словам, нужно помнить, какую работу проделал российский лидер, чтобы эта встреча стала возможной.

Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что положительно оценивает итоги переговоров в Москве. Он отметил, что в итоговом заявлении говорится об объявлении по гуманитарным соображениям режима прекращения огня.

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«А также — что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана — что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — рассказал он в интервью РБК.

Алиев отметил, что не исключает возможности переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако для этого необходимы определённые условия. По словам азербайджанского лидера, на данном этапе встреча была бы непродуктивной.

В свою очередь, Никол Пашинян заявил, что мировое сообщество должно признать право Нагорного Карабаха на самоопределение.

«Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в зоне нагорнокарабахского конфликта с полудня 10 октября вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе прошедших в Москве трёхсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении.

Перемирие было объявлено в гуманитарных целях — для обмена пленными и телами погибших, который будет проходить при посредничестве Красного Креста.

Кроме того, стороны договорились, что Баку и Ереван «приступают к субстантивным переговорам» для скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта.

После вступления в силу режима прекращения огня Азербайджан и Армения несколько раз обвинили друг друга в его нарушении. В частности, вечером в субботу, 10 октября, Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы нанесли ракетные удары по ряду населённых пунктов в Карабахе, передаёт ТАСС.

Кадры из Степанакерта: разрушенные дома, перевёрнутые машины, осколки стёкол и обломки стен

В свою очередь, генпрокуратура Азербайджана в воскресенье заявила о гибели и ранении нескольких десятков человек в результате ракетного обстрела города Гянджи.

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об ударах по городу. При этом пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанская сторона продолжает обстреливать Степанакерт, Гадрут и Мартуни. Также в армянском Минобороны утверждают, что командные пункты ВВС Турции координируют удары азербайджанских беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре в Карабахе.

Между тем помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с утверждением, что Ереван предпринимал действия, нарушающие режим прекращения огня на некоторых участках в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Азербайджан утверждает, что город Гянджа подвергся обстрелу, несмотря на перемирие

В свою очередь, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили, что отразили атаку азербайджанских сил на северо-восточном нарпалвении.

Как сообщил корреспондент RT Игорь Жданов, в Степанакерте спустя 11 часов после объявления перемирия раздался сигнал воздушной тревоги, были слышны несколько взрывов. Позже он также сообщил, что удары артиллерии были и в Гадруте.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в разговоре с RT отметил, что договорённости, достигнутые на переговорах в Москве, являются серьёзным результатом, так как позволяют остановить масштабные боевые действия.

«Это немало, потому что поступили соответствующие команды, чтобы войска не двигались. А то, что какие-то боестолкновения могут происходить, — это неизбежно, когда заключаются подобные перемирия. Перемирие исключает движение крупных подразделений войск, передислокации, нанесение больших огневых ударов, использование авиации, тяжёлой артиллерии», — отметил эксперт.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин также отметил, что переговоры должны помочь в урегулировании ситуации в регионе.

«Такие спорадические обстрелы, не активное наступление или оборона, ещё возможны. Они ведь были и во время перемирия, которое шло с 1994 года. Время от времени были обстрелы друг друга и даже серьёзные конфликты были, но пограничные, не переходившие в серьёзные наступательные операции. Безусловно, гуманитарное перемирие важно для обмена пленными, для того, чтобы Красный крест совместно с соответствующими службами с той или другой стороны смогли обменяться телами погибших и военнопленными. Сделан первый шаг», — рассказал эксперт в беседе RT.