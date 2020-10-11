Президент Азербайджана оценил переговоры по Нагорному Карабаху

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК прокомментировал итоги переговоров в Москве по Нагорному Карабаху .
Президент Азербайджана оценил переговоры по Нагорному Карабаху
  • Reuters

Он отметил, что позитивно оценивает прошедшие дискуссии.

«Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность — и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе согласились объявить о прекращении огня в гуманитарных целях с 12:00 10 октября.

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