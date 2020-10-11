Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
«В ходе беседы произошёл обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, складывающейся по итогам трёхсторонних переговоров в Москве 9—10 октября», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Стороны отметили необходимость соблюдения всех положений ранее принятого совместного заявления глав МИД России, Армении и Азербайджана.
«С российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорнокарабахского урегулирования с учётом положений московского заявления», — указывается в тексте.
10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.