Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Нагорном Карабахе.

«В ходе беседы произошёл обмен мнениями по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, складывающейся по итогам трёхсторонних переговоров в Москве 9—10 октября», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Стороны отметили необходимость соблюдения всех положений ранее принятого совместного заявления глав МИД России, Армении и Азербайджана.

«С российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорнокарабахского урегулирования с учётом положений московского заявления», — указывается в тексте.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.