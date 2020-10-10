Главы МИД Армении и Азербайджана подтвердили Лаврову прекращение огня

Глава МИД России Сергей Лавров провёл в субботу телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня.

«В ходе бесед стороны подтвердили приверженность договорённостям о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, достигнутым по итогам консультаций министров иностранных дел трёх стран 9 октября в Москве, подчеркнули необходимость его строгого соблюдения «на земле», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается.

В администрации президента Азербайджана также подтвердили факт того, что огонь прекращён.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

Стороны объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».