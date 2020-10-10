Минобороны Армении сообщило о соблюдении режима прекращения огня

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается.

«Всю прошедшую ночь и до обозначенного часа перемирия шли бои. С 12:00 перемирие в целом соблюдается, но противник время от времени прибегает к провокациям», — приводит ТАСС слова Ованнисяна.

Также он заявил, что Минобороны Армении позволит забирать тела погибших в Карабахе военнослужащих только в присутствии представителей Красного Креста.

В администрации президента Азербайджана также подтвердили факт того, что огонь прекращён.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

Стороны объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».