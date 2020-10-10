Министр обороны Армении обсудил с МККК процедуру обмена пленными

Министр обороны Армении Давид Тоноян встретился с главой ереванской делегации Международного комитета Красного Креста Клэр Мейтро, они обсудили обмен пленными и телами погибших военных во время перемирия в Нагорном Карабахе.

«В ходе встречи были рассмотрены процедуры, касающиеся деятельности, при посредничестве МККК и на основании его стандартов по обмену пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших в условиях перемирия, объявленного по всему периметру арцахско-азербайджанской линии фронта», — цитирует сообщение РИА Новости.

Как уточняется, эту деятельность планируют координировать власти Нагорного Карабаха.

10 октября в 12:00 (11:00 мск) по местному времени в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Об этом ранее договорились армянская и азербайджанская стороны по итогам встречи в Москве.

Стороны объявили о прекращении огня «в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших».