По итогам встречи в Москве: в зоне нагорнокарабахского конфликта начал действовать режим прекращения огня

Режим прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта вводится с полудня 10 октября. К такому решению стороны пришли по итогам трёхсторонних переговоров министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Перемирие объявляется в гуманитарных целях — для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Также достигнута договорённость о том, что Баку и Ереван «приступают к субстантивным переговорам» для скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта. Эти решения были приняты в соответствии с договорённостями российского лидера Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

С полудня субботы, 10 октября, в зоне нагорнокарабахского конфликта вводится режим прекращения огня. К такому решению стороны сумели прийти по итогам более чем десятичасовых переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении, которые накануне прошли в Москве.

Как сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, решение было принято в соответствии с договорённостями президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Объявляется о прекращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», — говорится в принятом заявлении.

Уточняется, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

Также была достигнута договорённость о том, что Баку и Ереван при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ «приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования конфликта».

В заключение стороны подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

Встреча Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова длилась более десяти часов и прошла в полностью закрытом формате.

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Уже после окончания переговоров в Минобороны Азербайджана заявили, что на линии соприкосновения в Карабахе ночью продолжались «боевые действия» различной интенсивности. Утром в ведомстве заявили об обстреле Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов — Ереван опроверг это сообщение. В свою очередь, в Минобороны Армении заявили о применении противником беспилотников недалеко от села Ерицванк в Карабахе, а также в Сюникской области и Капанском районе. Комментариев на этот счёт с азербайджанской стороны пока не последовало.

При этом корреспондент РИА Новости сообщал, что на фоне достижения договорённости о перемирии ночь в Степанакерте прошла тихо.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к гражданам, в ходе которого заявил, что у Армении есть «последний шанс» вывести войска из Нагорного Карабаха.

«Сегодня бои идут во всех направлениях, ВС Азербайджана укрепляют свои позиции. Мы им показали, что и на поле боя, и на столе переговоров побеждаем мы. Ни одна страна не может оказать влияние на нашу волю. Мы даём им последний шанс: выведите войска, вернитесь к переговорам, возьмите обязательства», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что статус-кво в Нагорном Карабахе больше не существует, и высказал мнение, что встреча в Москве «должна прояснить многое» и на ней «должны быть приняты базовые принципы».

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил о роли Турции в поддержке Баку в боевых действиях против Карабаха, указав, что был «международно признан» тот факт, что Анкара доставила в зону конфликта боевиков из Сирии. Он высказал мнение, что международное сообщество должно признать «факт нападения на Карабах Азербайджана, войска которого около месяца проводили военные учения с турецкими вооружёнными силами».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, трёхсторонняя встреча в Москве стала продолжением переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция и США), которые завершились в ночь на 9 октября в Женеве и также проходили в закрытом режиме.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Ереван выразил соболезнования родным и близким всех погибших в ходе текущей эскалации нагорнокарабахского конфликта.

«Важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. И Россия готова этому содействовать вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — сказал премьер.

1 октября Владимир Путин вместе с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном приняли совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Президенты призвали Ереван и Баку вернуться к мирному диалогу и осудили эскалацию насилия. Позднее меморандум поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

РИА Новости

© Сергей Аверин

5 октября Сергей Лавров, Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан — главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции — вновь призвали стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня. Этот документ поддержали Великобритания и Канада.

Между тем в МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики полагают, что Баку «перечеркнул все усилия международных посредников», развязав конфликт. Дипломаты добавили, что Азербайджан лишился морального права называть жителей НКР своими гражданами.

«В сложившихся условиях остался лишь один выход — международное признание независимости Республики Арцах, что обеспечит прочный мир и стабильность в регионе, а также исключит попытки Азербайджана развязать очередную войну и предотвратит совершение властями Баку новых преступлений против человечности в процессе мирного урегулирования в Карабахе», — говорится в сообщении ведомства.

Призыв к перемирию

8 октября Владимир Путин после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении выступил с призывом прекратить ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта боевые действия для обмена телами погибших и пленными.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин не планирует встречаться с Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым после того, как пройдут консультации на уровне глав МИД.

Ильхам Алиев / Владимир Путин / Никол Пашинян

РИА Новости

На днях глава государства в интервью телеканалу «Россия 1» назвал последние события в Нагорном Карабахе «огромной трагедией», поскольку с обеих сторон гибнут люди.

«Мы очень переживаем. Потому что и Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах — это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчётам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками», — говорил Путин.

Президент добавил, что Россия готова выполнять свои обязательства в рамках Организации договора о коллективной безопасности, членом которой является Армения, и отметил, что боевые действия ведутся не на территории этой республики.

Турецкий вопрос

Добавим, что, по мнению Еревана, в нагорнокарабахском конфликте также участвует Турция. Так, премьер-министр Армении в интервью изданию Bild заявлял, что в боевых действиях непосредственно задействована армия Турции. По его словам, политика Анкары направлена на восстановление империи.

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«В военных действиях против нашего народа участвует не только азербайджанская армия, ведомая турецкими военными специалистами. В них также задействованы завербованные Турцией наёмники и боевики из Сирии», — заявил Пашинян в ходе заседания межправительственного совета ЕАЭС.

Армянская сторона считает, что Анкара оказывает военную помощь Баку. В связи с этим был направлен запрос в Европейский суд по правам человека с требованием принять меры. В Турции эти утверждения опровергают. По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Азербайджан пока не запрашивал военной помощи у Турции.

Президент Сирии Башар Асад обвинил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он стоит за новым ухудшением обстановки в Нагорном Карабахе. «Он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — заявил Асад в интервью РИА Новости.

В свою очередь, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп рассказал, что Анкара обсудит вопрос предоставления военной помощи Баку, если поступит такая просьба. При этом он усомнился в том, что такой запрос будет направлен до вовлечения в конфликт третьих сторон.