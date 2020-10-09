«По гуманитарным соображениям»: Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям. Отмечается, что до этого российский президент провёл серию телефонных разговоров с руководством конфликтующих в районе Карабаха республик Армения и Азербайджан. Также в Москву приглашены главы МИД двух государств для проведения консультаций 9 октября по вопросам нагорно-карабахского урегулирования.

Российский лидер Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в Карабахе. По его словам, это необходимо для обмена пленными и телами погибших.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что Путин выступил после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Также сообщается, что главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по Карабаху.

Ранее Путин назвал события в Карабахе трагедией. В эфире телеканала «Россия 24» президент заявил, что в России тяжело переживают обострение конфликта.

«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди», — сказал глава государства.

Он отметил, что в России проживают около 2 млн азербайджанцев и более 2 млн армян.

«Огромное количество граждан России поддерживают тесные, дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия, люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращён», — сказал Путин.

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Наряду с этим президент напомнил, что Армения является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин указал, что Россия готова выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения, отметив при этом, что боевые действия ведутся не на территории Армении.

«Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», — подчеркнул он.

Отметим, что Путин уже провёл беседы с руководством обоих государств. Разговор российского президента с азербайджанским руководителем Ильхамом Алиевым впервые с начала текущих военных действий в Карабахе состоялся 7 октября. В тот же день Путин поговорил по телефону с армянским премьером Николом Пашиняном.

8 октября состоялся разговор премьер-министров России и Азербайджана Михаила Мишустина и Али Асадова.

Премьеры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран. Наряду с этим Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также прекращения боевых действий и возобновления переговоров.

Кроме того, 7 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана, они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Напомним, что текущее обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. В тот день стало известно о возобновлении вооружённых столкновений между Арменией и Азербайджаном в районе непризнанной республики. Обе стороны обвинили друг друга в обострении. Ереван заявил о «начале наступления» азербайджанских войск. Баку, в свою очередь, сообщил о «военной провокации» с армянской стороны.

Согласно заявлению азербайджанской стороны, с начала текущего обострения погибли как минимум 30 человек.

«30 азербайджанских мирных жителей были убиты и 144 ранены. Было разрушено 66 гражданских объектов и 427 домов», — цитирует РИА Новости сотрудницу постпредства республики Лалу Мехдиеву на заседании Третьего комитета ГА ООН.

В Ереване, в свою очередь, накануне заявили о гибели 240 армянских военных. Кроме того, Минздрав Армении также сообщил о 19 погибших и 80 раненых жителях Карабаха с начала эскалации.

Ранение российского журналиста

При обстреле города Шуши в Карабахе 8 октября пострадал российский блогер, военкор Юрий Котенок. Об этом сообщает РИА Новости в пресс-центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Пострадал российский блогер и военкор Юрий Котенок. Он в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что вместе с Котенком пострадал ещё один журналист и их сопровождающий, но их ранения лёгкие. Позднее МИД России опубликовал собственные данные о состоянии журналистов.

По информации внешнеполитического ведомства, двое из раненных при обстреле в Карабахе журналистов получили травмы средней тяжести, ещё один находится в тяжёлом состоянии, ему делают операцию.