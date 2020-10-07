Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана, они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Вечером 7 октября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым», — приводит заявление Минобороны РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин обсудил с рядом глав стран СНГ ситуацию в Киргизии и Карабахе.

В Армении рассказали, что премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил с ним ситуацию в Нагорном Карабахе.

Также в Баку сообщили, что президенты Азербайджана и России провели первый разговор с момента обострения ситуации в Карабахе.