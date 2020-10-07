Путин обсудил с рядом глав стран СНГ ситуацию в Киргизии и Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил конфликт в Нагорном Карабахе и ситуацию в Киргизии с главами стран СНГ, которые поздравили его с днём рождения.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«В ряде бесед с руководителями стран — членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии», — указано в тексте.

Отмечается, что среди поздравивших Путина были президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия, в России в связи с этим очень переживают.