Путин обсудил с рядом глав стран СНГ ситуацию в Киргизии и Карабахе

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Президент России Владимир Путин обсудил конфликт в Нагорном Карабахе и ситуацию в Киргизии с главами стран СНГ, которые поздравили его с днём рождения.
Путин обсудил с рядом глав стран СНГ ситуацию в Киргизии и Карабахе
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«В ряде бесед с руководителями стран — членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии», — указано в тексте.

Отмечается, что среди поздравивших Путина были президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия, в России в связи с этим очень переживают.

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