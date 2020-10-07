Путин прокомментировал события в Нагорном Карабахе

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События в Нагорном Карабахе — это трагедия, в России в связи с этим очень переживают. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин прокомментировал события в Нагорном Карабахе
  • РИА Новости

«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это всё территории, на которых проживают не чужие нам люди», — сказал глава государства.

Он отметил, что в России проживают около 2 млн азербайджанцев и более 2 млн армян.

«Огромное количество граждан России поддерживают тесные, дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия, люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращён. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого ещё далеко, во всяком случае мы призываем, и я ещё раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать», — добавил Путин.

Он напомнил, что Армения является членом ОДКБ.

«У нас перед Арменией есть определённые обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства», — подчеркнул он.

1 октября президенты России, США и Франции приняли заявление по Карабаху, в котором осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения.

Позднее главы внешнеполитических ведомств трёх государств в совместном заявлении призвали прекратить огонь в Карабахе

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