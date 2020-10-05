Россия, Франция и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе

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Главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции Сергей Лавров, Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Документ размещён МИД России.
Россия, Франция и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе
  • © РИА Новости / Карен Аветисян

Министры осудили «беспрецедентную и опасную эскалацию насилия» в зоне конфликта и за её пределами.

Кроме того, три государства подчёркивают, что нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты, «представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе».

«Ссылаясь на заявление лидеров трёх стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября сего года министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Как отмечается, страны твёрдо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом, при поддержке стран — членов Минской группы.

1 октября российский, американский и французский лидеры Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон приняли заявление по Нагорному Карабаху.

Они осудили эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне конфликта.

Канцлер Германии Ангела Меркель позднее поддержала заявление президентов.

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