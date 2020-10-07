В Армении сообщили о телефонном разговоре Пашиняна и Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует пресс-служба кабинета министров Армении.

Пашинян поздравил Путина с днём рождения, направил тёплые пожелания по этому поводу и пожелал успехов в «выполнении высокой миссии главы государства».

«Стороны также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, подчеркнув важность скорейшего прекращения боевых действий», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудил с рядом глав стран СНГ ситуацию в Киргизии и Карабахе.

Также в Баку сообщили, что президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин провели первый разговор с момента обострения ситуации в Карабахе.