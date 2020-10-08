Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Российский лидер Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в Карабахе. По его словам, это необходимо для обмена пленными и телами погибших. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении.

Как сообщается, главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по Карабаху.

Ранее Путин назвал трагедией ситуацию в Нагорном Карабахе.

Глава государства призвал к прекращению огня, отметив, что в России рассчитывают, что в самое ближайшее время «этот конфликт будет прекращён».