Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
- РИА Новости
«Президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении.
Как сообщается, главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию 9 октября на консультации по Карабаху.
Ранее Путин назвал трагедией ситуацию в Нагорном Карабахе.
Глава государства призвал к прекращению огня, отметив, что в России рассчитывают, что в самое ближайшее время «этот конфликт будет прекращён».