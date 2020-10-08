В МИД сообщили о состоянии раненных в Карабахе российских журналистов

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Двое из раненных при обстреле в Карабахе журналистов получили травмы средней тяжести, ещё один находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД сообщили о состоянии раненных в Карабахе российских журналистов
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«По нашей информации, один из них (журналистов. — RT) находится в тяжёлом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы. Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта.

Ранее при обстреле в Карабахе пострадал российский военкор Юрий Котенок.

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