В МИД сообщили о состоянии раненных в Карабахе российских журналистов
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«По нашей информации, один из них (журналистов. — RT) находится в тяжёлом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы. Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван», — сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что российское посольство в Ереване находится в контакте с МИД Армении в связи с ранением российских журналистов в зоне конфликта.
Ранее при обстреле в Карабахе пострадал российский военкор Юрий Котенок.