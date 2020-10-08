В Азербайджане заявили о гибели 30 человек из-за обострения в Карабахе

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В постпредстве Азербайджана при ООН заявили о гибели 30 и ранении 144 человек в результате обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
В Азербайджане заявили о гибели 30 человек из-за обострения в Карабахе
  • РИА Новости

«30 азербайджанских мирных жителей были убиты и 144 ранены. Было разрушено 66 гражданских объектов и 427 домов», — цитирует РИА Новости сотрудницу постпредства республики Лалу Мехдиеву на заседании Третьего комитета ГА ООН.

В конце сентября в Армении сообщали о гибели 30 и ранении 100 военных в результате столкновений в Нагорном Карабахе.

Российский лидер Владимир Путин назвал события в Нагорном Карабахе трагедией.

7 октября Путин впервые с начала боевых действий в Карабахе поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Позднее состоялся его разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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