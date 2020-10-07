Путин и Алиев впервые с начала боевых действий обсудили Карабах
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- РИА Новости
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Президент Ильхам Алиев поздравил президента России с днём рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания России и крепкого здоровья», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Алиева.
Отмечается, что в ходе разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского конфликта.
Также Алиев и Путин обменялись мнениями о перспективах азербайджано-российских отношений.
Ранее Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия, в России в связи с этим очень переживают.