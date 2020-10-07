Путин и Алиев впервые с начала боевых действий обсудили Карабах

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Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили в ходе телефонной беседы ситуацию в Нагорном Карабахе. Это первый разговор двух лидеров с начала боевых действий в регионе.
Путин и Алиев впервые с начала боевых действий обсудили Карабах
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Президент Ильхам Алиев поздравил президента России с днём рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания России и крепкого здоровья», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Алиева.

Отмечается, что в ходе разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского конфликта.

Также Алиев и Путин обменялись мнениями о перспективах азербайджано-российских отношений.

Ранее Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия, в России в связи с этим очень переживают. 

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