Мишустин и премьер Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

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Премьер-министры России и Азербайджана Михаил Мишустин и Али Асадов провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
Мишустин и премьер Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе
  • РИА Новости

В сообщении, опубликованном на сайте российского правительства, говорится, что премьеры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, а также обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в различных областях.

«Михаил Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации», — заявили в кабмине.

Отмечается, что Мишустин и Асадов подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в регионе Закавказья.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов в ходе заседания координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован в рамках норм международного права и резолюций СБ ООН.

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