Мишустин и премьер Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе
- РИА Новости
В сообщении, опубликованном на сайте российского правительства, говорится, что премьеры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, а также обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в различных областях.
«Михаил Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации», — заявили в кабмине.
Отмечается, что Мишустин и Асадов подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в регионе Закавказья.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов в ходе заседания координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован в рамках норм международного права и резолюций СБ ООН.