Краснов призвал к мирному урегулированию конфликта в Карабахе

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на заседании координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ, заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован в рамках норм международного права и резолюций СБ ООН.

«Твёрдо убеждён, что нагорнокарабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках норм международного права. Только благоразумие и ведение диалога за столом переговоров позволят избежать гибели людей, пресечь нарушения закона и обеспечить мирное урегулирование возникшей конфликтной ситуации», — сказал Краснов.

Ранее сообщалось, что в Женеве проходят переговоры по Нагорному Карабаху при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция, США, и представителей Азербайджана.

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана.