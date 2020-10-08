В Женеве проходят переговоры по Нагорному Карабаху

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В Женеве проходят переговоры по Нагорному Карабаху при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция, США, и представителей Азербайджана.
В Женеве проходят переговоры по Нагорному Карабаху
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

В постпредстве Франции при женевском отделении ООН заявили, что встреча проходит за пределами ООН, в секретном месте и в закрытом формате.

При этом в российском постпредстве подтвердили, что в Женеву 8 октября прибыл сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

Отмечается, что в Женеву 7 октября также прилетел глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана.

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