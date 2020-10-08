В Женеве проходят переговоры по Нагорному Карабаху
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
В постпредстве Франции при женевском отделении ООН заявили, что встреча проходит за пределами ООН, в секретном месте и в закрытом формате.
При этом в российском постпредстве подтвердили, что в Женеву 8 октября прибыл сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.
Отмечается, что в Женеву 7 октября также прилетел глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана.