В Женеве проходят переговоры по Нагорному Карабаху при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция, США, и представителей Азербайджана.

Об этом сообщило РИА Новости.

В постпредстве Франции при женевском отделении ООН заявили, что встреча проходит за пределами ООН, в секретном месте и в закрытом формате.

При этом в российском постпредстве подтвердили, что в Женеву 8 октября прибыл сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

Отмечается, что в Женеву 7 октября также прилетел глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана.