Курц предложил провести в Австрии переговоры по Карабаху

Австрийский канцлер Себастьян Курц предложил представителям Баку и Еревана провести в Австрии прямые переговоры для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом австрийский канцлер написал в Twitter.

«Сегодня я выразил надежду на мирное разрешение в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении (Николом Пашиняном. — RT) и подтвердил наше предложение провести следующий раунд переговоров между двумя сторонами. Австрия всегда была местом для диалога, и мы продолжим настаивать на деэскалации и прямых переговорах», — написал Курц в Twitter.

Он также подчеркнул, что военного решения данного конфликта нет, и призвал прекратить военные действия, поддержав переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Великобритания и Канада поддержали заявление России, Франции и США с призывом к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

8 октября в Женеве начались переговоры по Нагорному Карабаху при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, Франция, США, и представителей Азербайджана.