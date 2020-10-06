Британия и Канада поддержали призыв Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Великобритания и Канада поддержали заявление России, Франции и США с призывом к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба британского МИД.

«Мы твёрдо поддерживаем заявление, сделанное сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Мы призываем все внешние стороны и друзей обеих стран удвоить усилия, направленные на то, чтобы положить конец насилию, и воздерживаться от действий, которые могут привести к усилению кризиса», — говорится в совместном заявлении глав МИД Британии и Канады Доминика Рааба и Франсуа-Филиппа Шампаня.

Представители двух государств также отметили обеспокоенность в связи с сообщениями об обстрелах гражданских объектов и выразили соболезнования семьям погибших в результате обострения ситуации в Карабахе.

Британия и Канада призвали стороны конфликта остановить насилие и вернуться к переговорам для разрешения ситуации.

5 октября главы МИД России, США и Франции Сергей Лавров, Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан в совместном заявлении призвали к безоговорочному установлению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.