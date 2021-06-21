Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
После подсчёта голосов со всех 2008 избирательных участков партия «Гражданский договор» одерживает победу на парламентских выборах в Армении.
По данным ЦИК страны, после подсчёта 1 281 911 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос).
Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» набрал 21,04% (268 165 голосов).
Ранее Пашинян заявил, что по предварительным итогам выборов в Армении партия «Гражданский договор» сформирует большинство в парламенте.