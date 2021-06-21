Пашинян прокомментировал предварительные итоги выборов в Армении

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что по предварительным итогам внеочередных парламентских выборов в стране партия «Гражданский договор» сформирует большинство в парламенте.

«Уже понятно, что партия «Гражданский договор» получила большинство в парламенте. Пока ещё не подсчитаны все голоса, но понятно, что у нас будет убедительное большинство», — сказал Пашинян в ходе выступления, трансляция которого велась в Facebook.

Он назвал предварительные итоги голосования «победой народа».

Ранее сообщалось, что партия Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах в республике.

Явка на выборы в парламент Армении составила 49,4%.

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