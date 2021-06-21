Пашинян прокомментировал предварительные итоги выборов в Армении
«Уже понятно, что партия «Гражданский договор» получила большинство в парламенте. Пока ещё не подсчитаны все голоса, но понятно, что у нас будет убедительное большинство», — сказал Пашинян в ходе выступления, трансляция которого велась в Facebook.
Он назвал предварительные итоги голосования «победой народа».
Ранее сообщалось, что партия Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах в республике.
Явка на выборы в парламент Армении составила 49,4%.