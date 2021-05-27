Обмен реакциями: что известно об инциденте с задержанием армянских военных на границе с Азербайджаном

Азербайджан сообщил о задержании группы армянских военных, которые, по словам Баку, пытались заминировать пути снабжения на азербайджанской территории. При этом азербайджанский МИД утверждает, что задержанные армянские военные занимались террористической деятельностью. Ереван подтвердил информацию о взятии в плен своих военнослужащих, отметив, что они находились на армянской территории и вели инженерные работы. И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что армянские военные похищены азербайджанской стороной.

Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шести армянских военных, которые, по словам представителей Баку, пытались перейти границу.

«27 мая примерно в 03:00 разведывательно-диверсионные группы Вооружённых сил Армении пересекли государственную границу на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы», — говорится в сообщении азербайджанского ведомства.

Там отметили, что шесть армянских военных были обезоружены и взяты в плен. Азербайджанская сторона утверждает, что задержанные пытались заминировать пути снабжения.

Минобороны Армении подтвердило факт взятия в плен своих военных. Вместе с тем, по данным ведомства, в тот момент военнослужащие проводили инженерные работы на армянской территории.

«Рано утром 27 мая в пограничной зоне Гегаркуникской области Республики Армения, в охранной зоне воинской части N ВС РА при выполнении инженерных работ шесть военнослужащих Вооружённых сил РА были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана», — говорится в сообщении Минобороны Армении.

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В Ереване добавили, что в настоящий момент принимаются меры по возвращению пленных.

При этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал произошедшее похищением. По его словам, инцидент произошёл на территории Армении, когда военные выполняли задачи по оборудованию границы.

«Они проводили минирование территории, размещая предупредительные знаки... Обстоятельства пленения должны быть ещё установлены, но это, по сути, не пленение, а похищение военнослужащих с нашей территории», — приводит РИА Новости слова Пашиняна.

Впоследствии прокуратура Армении возбудила дело о похищении людей и пересечении государственной границы.

В МИД Азербайджана, в свою очередь, заявили о попытках минирования территории страны. Внешнеполитической ведомство оценило активность ВС Армении в приграничной зоне как «террористическую». По словам азербайджанских дипломатов, Ереван проводит политику «сознательного нагнетания напряжённости в приграничных районах двух стран».

Армянская сторона сообщает, что поддерживает связь с российскими миротворцами на фоне нового инцидента на границе. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба — заместитель начальника Генштаба Эдвард Асрян.

«Есть связь со штабом миротворцев. Сразу после случившегося мы дали час на освобождение военных. Российские коллеги проинформировали, что в Баку обсуждается вопрос возвращения пленных. Если противник не выполнит условия, то разрабатываются соответствующие планы», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что 27 сентября 2020 года возобновились вооружённые столкновения между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Обе стороны обвинили друг друга в обострении. Ереван заявил о «начале наступления» азербайджанских войск. Баку, в свою очередь, сообщил о «военной провокации» с армянской стороны.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно положениям документа, с 10 ноября останавливаются боевые действия, стороны конфликта остаются на занятых позициях и проводят обмен пленными. Соглашение также предусматривает отправку российских миротворцев на линию соприкосновения.

Вместе с тем 12 мая на армяно-азербайджанской границе произошёл новый инцидент. По мнению Еревана, азербайджанские военные пытались провести работы по «корректировке границы» в одном из приграничных районов Армении. Позднее и. о. премьер-министра страны Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

Впоследствии глава Азербайджана Ильхам Алиев отметил необходимость обсудить с Арменией делимитацию границы. В беседе с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном он заявил, что «неадекватная реакция» Армении на ситуацию на границе и попытки интернационализировать данный вопрос могут привести к усилению напряжённости в регионе.

МИД Армении вскоре заявил, что процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы должен проходить в рамках всеобъемлющего урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого необходимо решить «вопросы деоккупации территорий Республики Арцах» и «определения окончательного правового статуса Арцаха под эгидой Минской группы ОБСЕ».

На фоне инцидента с задержанием армянских военных и. о. премьера Армении заявил, что в ближайшее время намерен представить план мирного урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном. Он также предложил армянским и азербайджанским силам одновременно вернуться на исходные позиции.