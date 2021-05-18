Алиев отметил необходимость обсудить с Арменией делимитацию границы

Баку и Еревану следует начать переговоры о делимитации границы в соответствии с ранее подписанным трёхсторонним соглашением, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Президент Азербайджана высоко оценил постконфликтную ситуацию в регионе, отметив, что ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, стабильна через шесть месяцев после окончания конфликта», — приводит сообщение пресс-служба Алиева.

В то же время он заявил, что «неадекватная реакция» Армении на ситуацию на границе и попытки интернационализировать данный вопрос могут привести к усилению напряжённости в регионе.

Ранее Салливан призвал Азербайджан и Армению провести дискуссии по демаркации общей границы.

13 мая прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана при этом выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе.

Там также сообщили, что руководство Госпогранслужбы Азербайджана с 12 мая проводит переговоры с армянскими пограничниками по урегулированию ситуации на границе республик.