Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении, отметив, что Москва готова оказать сторонам содействие в урегулировании спорных вопросов.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом.

Лавров отметил, что Азербайджан объяснил инцидент недоразумением и отсутствием демаркированной границы.

«Там никто никогда этим не занимался, и мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе, мы готовы оказывать им в этом содействие, предоставление и картографического материала и консультационных услуг», — подчеркнул он.

Глава МИД России также заявил, что за это время не было произведено «ни одного выстрела» и не зафиксировано каких-либо «стычек»

«Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить. Попросили нас о содействии, наши военные такое содействие оказали, договорённость достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе», — заключил Лавров.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на армяно-азербайджанской границе наблюдается тенденция к напряжённости.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о продолжении между Баку и Ереваном процесса уточнения границ и о необоснованности попытки Армении интернационализировать данный вопрос.

13 мая прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана при этом выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе.

Там также сообщили, что руководство Госпогранслужбы Азербайджана с 12 мая проводит переговоры с армянскими пограничниками по урегулированию ситуации на границе республик.