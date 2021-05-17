Лавров прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении
- РИА Новости
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом.
Лавров отметил, что Азербайджан объяснил инцидент недоразумением и отсутствием демаркированной границы.
«Там никто никогда этим не занимался, и мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе, мы готовы оказывать им в этом содействие, предоставление и картографического материала и консультационных услуг», — подчеркнул он.
Глава МИД России также заявил, что за это время не было произведено «ни одного выстрела» и не зафиксировано каких-либо «стычек»
«Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить. Попросили нас о содействии, наши военные такое содействие оказали, договорённость достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе», — заключил Лавров.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на армяно-азербайджанской границе наблюдается тенденция к напряжённости.
В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о продолжении между Баку и Ереваном процесса уточнения границ и о необоснованности попытки Армении интернационализировать данный вопрос.
13 мая прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.
В МИД Азербайджана при этом выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе.
Там также сообщили, что руководство Госпогранслужбы Азербайджана с 12 мая проводит переговоры с армянскими пограничниками по урегулированию ситуации на границе республик.