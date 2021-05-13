В Азербайджане заявили о переговорах с Арменией по ситуации на границе

Руководство Государственной пограничной службы Азербайджана с 12 мая проводит переговоры с армянскими пограничниками по урегулированию ситуации на границе республик, сообщили в азербайджанском МИД.

«С 12 мая в этот район направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации», — говорится в заявлении.

В Баку пояснили, что согласно трёхстороннему заявлению азербайджанские пограничные войска дислоцируются в граничащих с Арменией районах.

«С момента восстановления независимости две страны по понятным причинам не имели государственной границы, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами», — добавили там.

В МИД Азербайджана также выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе.

«Подобные случаи могут и должны решаться путём взаимных контактов между военными с обеих сторон. Со своей стороны, Азербайджан привержен разрешению напряжённости в регионе и призывает предпринять соответствующие шаги», — заключили в азербайджанском ведомстве.

Ранее прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении.