Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Лавров и Байрамов обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
  • РИА Новости

«Была подтверждена необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, а также неукоснительного выполнения других положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Отмечена важность решения всех подобных инцидентов исключительно политико-дипломатическими методами», — говорится в комментарии.

Москва также выразила готовность оказать содействие последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе.

Ранее Лавров констатировал нормализацию обстановки в Нагорном Карабахе. По его словам, незначительные инциденты урегулируются при помощи российских миротворцев.

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