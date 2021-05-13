В Армении возбудили дело о нарушении границы со стороны Азербайджана

Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана, сообщил представитель армянской Генпрокуратуры Гор Абрамян.

«Учитывая сведения о признаках, совершённых азербайджанскими ВС преступлений, связанных незаконным пересечением госграницы Армении... в гарнизонной военной прокуратуре города Горис возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное пересечение госграницы группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения» и «действия, направленные на нарушение территориальной целостности», — приводит его сообщение в Facebook РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении.

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