В Армении возбудили дело о нарушении границы со стороны Азербайджана

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Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана, сообщил представитель армянской Генпрокуратуры Гор Абрамян.
В Армении возбудили дело о нарушении границы со стороны Азербайджана
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Учитывая сведения о признаках, совершённых азербайджанскими ВС преступлений, связанных незаконным пересечением госграницы Армении... в гарнизонной военной прокуратуре города Горис возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное пересечение госграницы группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения» и «действия, направленные на нарушение территориальной целостности», — приводит его сообщение в Facebook РИА Новости.

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