В Армении возбудили дело о нарушении границы со стороны Азербайджана
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«Учитывая сведения о признаках, совершённых азербайджанскими ВС преступлений, связанных незаконным пересечением госграницы Армении... в гарнизонной военной прокуратуре города Горис возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное пересечение госграницы группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения» и «действия, направленные на нарушение территориальной целостности», — приводит его сообщение в Facebook РИА Новости.
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