Пашинян заявил о тенденции к напряжённости на границе с Азербайджаном

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На армяно-азербайджанской границе наблюдается тенденция к напряжённости, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по итогам заседания Совета безопасности республики.
Пашинян заявил о тенденции к напряжённости на границе с Азербайджаном
  • Reuters

«Наблюдается тенденция напряжённости и агрессии азербайджанских сил на некоторых участках армяно-азербайджанской границы. Помимо мер внутренней безопасности, Армения активирует процедуры в соответствии с договором ОДКБ и армяно-российской стратегической системой», — написал он в Facebook.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым заявил о продолжении между Баку и Ереваном процесса уточнения границ и необоснованности попытки Армении интернационализировать данный вопрос. По словам Алиева, ситуация на армяно-азербайджанской границе остаётся стабильной.

Ранее Пашинян сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

13 мая прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана при этом выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе.

Там также сообщили, что руководство Госпогранслужбы Азербайджана с 12 мая проводит переговоры с армянскими пограничниками по урегулированию ситуации на границе республик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Арой Айвазяном.

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