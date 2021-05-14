Пашинян заявил, что обратился к Путину за помощью из-за ситуации на границе

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И. о. премьера Армении Никол Пашинян рассказал, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
Пашинян заявил, что обратился к Путину за помощью из-за ситуации на границе
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, о письме российскому лидеру Пашинян рассказал во время внеочередного заседания парламента.

«Я обратился к президенту России, чтобы Российская Федерация оказала в этой ситуации Армении помощь, в том числе военную», — сказал он.

13 мая прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана при этом выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе.

Там также сообщили, что руководство Госпогранслужбы Азербайджана с 12 мая проводит переговоры с армянскими пограничниками по урегулированию ситуации на границе республик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Арой Айвазяном.

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