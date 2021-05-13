Лавров и и. о. главы МИД Армении провели телефонные переговоры

Глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности армянского министра иностранных дел Ара Айвазян в телефонном разговоре обсудили снятие напряжённости на границе Армении и Азербайджана.

«Собеседники продолжили обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для разрядки напряжённости на государственной границе Армении, сложившейся из-за действий азербайджанской стороны», — говорится в сообщении армянского МИД.

Айвазян заявил о недопустимости провокаций и посягательств на суверенную территорию Армении.

13 мая Лавров также обсудил по телефону обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Прокуратура Армении заявила о возбуждении уголовного дела о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана при этом выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе. Там также сообщили, что руководство Госпогранслужбы Азербайджана с 12 мая проводит переговоры с армянскими пограничниками по урегулированию ситуации на границе республик.