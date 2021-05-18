Белый дом призвал Азербайджан и Армению провести демаркацию границы

Короткая ссылка
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Азербайджан и Армению провести дискуссии по демаркации общей границы.
Белый дом призвал Азербайджан и Армению провести демаркацию границы
  • Reuters

Отмечается, что американская сторона выразила «приверженность миру, безопасности и процветанию Южного Кавказа».

«Он (Салливан. — RT) подчеркнул необходимость проведения формальных дискуссий между двумя странами по демаркации международной границы», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении, отметив, что Москва готова оказать сторонам содействие в урегулировании спорных вопросов.

13 мая прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана при этом выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить