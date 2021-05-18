Белый дом призвал Азербайджан и Армению провести демаркацию границы

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Азербайджан и Армению провести дискуссии по демаркации общей границы.

Отмечается, что американская сторона выразила «приверженность миру, безопасности и процветанию Южного Кавказа».

«Он (Салливан. — RT) подчеркнул необходимость проведения формальных дискуссий между двумя странами по демаркации международной границы», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении, отметив, что Москва готова оказать сторонам содействие в урегулировании спорных вопросов.

13 мая прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана при этом выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе.