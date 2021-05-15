США призывают отказаться от провокаций на границе Армении и Азербайджана, заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер.

«Мы пристально следим за ситуацией... Перемещение сил (в этих районах является. — RT) безответственным, а также неоправданно провокационным», — сказала она. Её слова приводит ТАСС.

Портер выразила надежду, что Азербайджан «отведет все силы» и «прекратит дальнейшие провокации».

13 мая прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана при этом выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе.

Там также сообщили, что руководство Госпогранслужбы Азербайджана с 12 мая проводит переговоры с армянскими пограничниками по урегулированию ситуации на границе республик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым и главой МИД Армении Арой Айвазяном.