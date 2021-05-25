В Азербайджане опровергли сообщение об обстреле на границе с Арменией
В ведомстве заявили, что информация Министерства обороны Армении о том, что якобы азербайджанские военные обстреляли позиции армянских военных в Гегаркуникской области не соответствует действительности.
По данным Минобороны Азербайджана, армянский военнослужащий погиб в результате несчастного случая.
«Азербайджанская сторона никоим образом не причастна к этому инциденту», — добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии.