Минобороны Армении заявило об обстреле на границе

Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии.

«25 мая около 14:20 в приграничной части села Верин Шоржа Гегаркуникской области Республики Армения был зарегистрирован инцидент с применением огнестрельного оружия. В частности, противник обстрелял армянские позиции», — говорится на сайте Минобороны Армении.

Подробности инцидента уточняются.

На момент публикации комментариев со стороны Азербайджана не поступало.

Позднее в Минобороны Армении сообщили, что военнослужащий-контрактник младший сержант В. Оганесян был смертельно ранен в результате перестрелки в приграничном районе Верхняя Шоржа Гегаркуникской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время ситуация под контролем, стрельбы нет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах в Москве с коллегой из Азербайджана Али Асадовым оценил эффективность трёхстороннего соглашения по Карабаху.