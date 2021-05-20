Мишустин оценил эффективность трёхстороннего соглашения по Карабаху
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«Разблокирование связей в Карабахе отвечает интересам всех государств Южного Кавказа», — цитирует Мишустина ТАСС.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ по итогам трёхсторонних переговоров с участием России и Азербайджана.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, незначительные инциденты урегулируются при помощи российских миротворцев.