Мишустин оценил эффективность трёхстороннего соглашения по Карабаху

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Трёхстороннее соглашение по прекращению огня в Нагорном Карабахе предоставило новые возможности для развития Закавказского региона, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах в Москве с коллегой из Азербайджана Али Асадовым.
Мишустин оценил эффективность трёхстороннего соглашения по Карабаху
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Разблокирование связей в Карабахе отвечает интересам всех государств Южного Кавказа», — цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ по итогам трёхсторонних переговоров с участием России и Азербайджана.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ситуация в Нагорном Карабахе нормализовалась, незначительные инциденты урегулируются при помощи российских миротворцев.

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