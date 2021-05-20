Мишустин оценил эффективность трёхстороннего соглашения по Карабаху

Трёхстороннее соглашение по прекращению огня в Нагорном Карабахе предоставило новые возможности для развития Закавказского региона, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах в Москве с коллегой из Азербайджана Али Асадовым.

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