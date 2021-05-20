Пашинян собирается подписать новый документ с Азербайджаном

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что собирается подписать новый документ по итогам трёхсторонних переговоров с участием России и Азербайджана.
Пашинян собирается подписать новый документ с Азербайджаном
  • © Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Он отметил, что «ведутся трёхсторонние переговоры между Арменией, Россией и Азербайджаном».

«Те решения, по которым с международными партнёрами достигнуты предварительные договорённости, на 100% соответствуют интересам Армении, и если Азербайджан выполнит эти договорённости (и на тех условиях, которые мы обговорили), да, я этот документ подпишу», — приводит РИА Новости слова Пашиняна.

И. о. премьер-министра Армении отметил, что пока не хочет раскрывать детали документа.

Пашинян также заявил о политической воле армянской стороны решить карабахский вопрос.

Он добавил, что уточнение границ нужно как Азербайджану, так и Армении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию на границе Азербайджана и Армении, отметив, что Москва готова оказать сторонам содействие в урегулировании спорных вопросов.

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