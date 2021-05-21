МИД Армении высказал позицию по демаркации границы с Азербайджаном

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Процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы должен проходить в рамках всеобъемлющего урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении пресс-службы МИД Армении.
МИД Армении высказал позицию по демаркации границы с Азербайджаном
  • Reuters

«Процессы делимитации и в будущем демаркации границы между Арменией и Азербайджаном должны быть частью процесса всеобъемлющего мирного урегулирования, в рамках которого в первостепенном порядке должны быть решены вопросы деоккупации территорий Республики Арцах и определения окончательного правового статуса Арцаха под эгидой Минской группы ОБСЕ», — говорится в комментарии.

В Армении призвали Баку «немедленно и безоговорочно» вывести войска со своей территории на исходные позиции по состоянию на 11 мая для создания условий для политико-дипломатического урегулирования спорных вопросов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Еревану следует начать переговоры о делимитации границы в соответствии с ранее подписанным трёхсторонним соглашением.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником при обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана.

13 мая прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении государственной границы в Сюникской области со стороны Азербайджана.

В МИД Азербайджана при этом выразили удивление в связи с «провокационными» заявлениями Армении и призвали не нагнетать необоснованно ситуацию в регионе.

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